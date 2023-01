ரூ.17 கோடிக்கு அடகு? சித்தராமையாவுக்கு கோலார் தொகுதி கிடைத்தது எப்படி? விட்டுகொடுத்த MLA பகீர்!

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலில் முன்னாள் முதல்வரும், தற்போதைய எதிர்க்கட்சி தலைவர்(காங்கிரஸ்) சித்தராமையா கோலார் தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளார். இந்நிலையில் தான் அந்த தொகுதியை சிட்டிங் எம்எல்ஏவான ஜனதாதளம்(எஸ்) கட்சியை சேர்ந்த சீனிவாச கவுடா விட்டு கொடுத்ததன் பின்னணியில் ரூ.17 கோடி பணம் தொடர்பான கதை உள்ளதாக அவரே ஒருவரிடம் போனில் பேசிய ஆடியோ வெளியாகி உள்ளது. இதுதான் தற்போது கர்நாடகா அரசியல்களத்தில் ஹாட் டாப்பிக்காக உள்ளது.

கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். மொத்தம் 224 தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் சட்டசபை தொகுதி நடைபெற உள்ளது. ஆட்சியை தக்க பாஜக வியூகம் வகுத்து செயல்பட்டு வருகிறது. பாஜகவை தோற்கடித்து கர்நாடகாவில் ஆட்சியை பிடிக்கும் முனைப்பில் காங்கிரஸ் கட்சி செயல்பட்டு வருகிறது.

இதுதவிர ஜனதாதளம்(எஸ்) மற்றும் ஆம்ஆத்மி கட்சிகளும் தங்களின் செல்வாக்கை நிரூபிக்க தயாராகி வருகின்றன. இதனால் அங்கு நான்கு முனை போட்டி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் பாஜக, காங்கிரஸ் இடையே தான் நேரடியான போட்டி இருக்கும்.

English summary

The Karnataka state assembly elections are scheduled to be held in April or May. In this situation, the former chief minister of the Congress party and the current leader of the opposition Siddaramaiah has announced that he will contest from the constituency. Siddaramaiah, who contested from Bagalkota district's Badami constituency last time and won, has now announced that he will contest from Kolar assembly constituency. While it is said that this block has been changed with Baka Plan, the important information behind it has been revealed.