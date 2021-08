மக்கள் பிரச்சினையில் சமரசம் கிடையாது மேகதாது அணை கட்டுவது உறுதி.. கர்நாடக முதல்வர் பொம்மை பிடிவாதம்

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களுரு: மக்கள் தொடர்பான பிரச்சினையில் எந்த சமரசமும் கிடையாது என்றும் காவிரியில் மேகதாது அணை கண்டிப்பாக கட்டுவோம் என்று கர்நாடக முதல்வர் பசுவராஜ் பொம்மை பிடிவாதமாக கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு-கர்நாடகா இடையே மேகதாது அணை விவகாரம் இன்னும் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. மேகதாது அணை பிரச்சினை மீண்டும் விஸ்வரூபமெடுக்க மூல காரணம் கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பாதான்.

வேளாண் பட்ஜெட்டில் விடுபட்டு போன விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள்- நிவாரணம் வழங்க தனி அமைப்பு- ரவிக்குமார்

''பெங்களுரு குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்த்து வைப்பதற்காக மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தவுடன் மேகதாது அணை திட்டத்தை தொடங்குவோம்'' என்று எடியூரப்பா சர்ச்சை பேட்டி அளித்து பிரச்சினையை தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Karnataka Chief Minister Basuvaraj Bommai has insisted that there will be no compromise on the issue of people and that we will definitely build the Megha Dadu Dam in Cauvery