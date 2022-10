‛‛நிர்வாண’’ வழிபாடு..தந்தையின் கடனால் 15 வயது சிறுவனுக்கு நேர்ந்த கொடுமை..வெளியான வீடியோ.. பரபரப்பு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் தந்தை வாங்கிய கடனை திரும்ப செலுத்த தவறிய நிலையில் 15 வயது மகனை ஏமாற்றி நிர்வாண வழிபாடு செய்ய வைத்து வீடியோ எடுத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் கடன் வாங்கி ஏராளமானவர்கள் பிரச்சனைகளில் சிக்கி வருகின்றனர். பலர் வாங்கிய கடனை திரும்ப செலுத்த முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர்.

மேலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் கடன் வழங்கிய நபர்கள் கடன் வாங்கியவர்களை துன்புறுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில் தான் தற்போது கர்நாடகாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

In Karnataka, the video of a 15-year-old son being tricked into performing Nirvana worship after his father failed to repay the loan has caused a great stir.