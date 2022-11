மாஸ்டர் மைண்ட்.. மங்களூர் குண்டுவெடிப்பில் தலைமறைவான அப்துல் மதீன் தாஹா.. தாய் வெளியிட்ட பகீர் தகவல்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகாவின் மங்களூரில் ஆட்டோவில் குக்கர் வெடிகுண்டு வெடித்ததில் முகமது ஷாரீக் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் அப்துல் மதீன் தாஹா என்பவரும் மாஸ்டர் மைண்டாக இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கும் நிலையில் அவரை பற்றி அவரது தாய் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

கர்நாடகா மாநிலம் தட்சிண கன்னடா மாவட்டம் மங்களூரு டவுன் பம்ப்வெல் அருகே நாகுரி பகுதியில் கடந்த 19ம் தேதி ஆட்டோவில் குக்கர் வெடிகுண்டு வெடித்தது.

இதில் ஆட்டோ டிரைவர் ​​புருஷோத்தம் (60) என்பவரும், ஆட்டோவில் பயணித்த முகமது ஷாரீக் (23) என்பவரும் காயமடைந்தனர். இவர்கள் 2 பேரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

