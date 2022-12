கன்னடமா.. மராத்தியா? களைகட்டிய கர்நாடகா- மகாராஷ்டிரா எல்லை பஞ்சாயத்து! கலவரமான பெலகாவி பிரச்சினை!

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூர் : கர்நாடகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லை பிரச்சினை தொடர்பாக நடைபெற்ற போராட்டம் வன்முறையாக மாறிய நிலையில் கன்னட போராட்டக்காரர்கள் மகாராஷ்டிரா மாநில வாகனங்கள் மீது கற்களை வீசி தாக்கியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கர்நாடக மாநில எல்லையோரத்தில் பெலகாவி பீதர் கார்வார் ஆகிய மாவட்டங்கள் உள்ளன. இந்த மாவட்டங்களில் மராத்தி மொழி பேசும் மக்கள் அதிகம் பேர் வசிக்கின்றனர். பெரும்பாலானோர் மராட்டிய மாநில பாரம்பரியத்தையே கடைபிடித்து வருகின்றனர்.

இந்த மாவட்டங்களில் 800க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மராத்தி மொழி பேசும் மக்களாக இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில் 1960ஆம் ஆண்டு மொழி அடிப்படையில் மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட நிலையில் மராத்தி மக்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் சில பகுதிகள் கர்நாடகாவுக்கு வழங்கப்பட்டதாக மகாராஷ்டிரா அரசு கூறி வருகிறது.

English summary

The protest over the border issue between the states of Karnataka and Maharashtra turned violent as Kannada protesters pelted stones at the vehicles of the Maharashtra state.