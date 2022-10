வெள்ளையர்களுக்கு உதவியது ஆர்எஸ்எஸ்.. சம்பளம் பெற்றார் சாவர்க்கர்.. ராகுல் காந்தி அதிரடி அட்டாக்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் ஒற்றுமை நடைபயணம் மேற்கொண்டுள்ள காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி, 'ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு உதவி செய்தது என்றும் சவார்க்கர் பிரிட்டிஷாரிடம் இருந்து ஊதியம் பெற்றார் என்றும் விமர்சித்து பேசினார்.

காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடா யாத்திரை என்ற பெயரில் தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரியில் இருந்து ஜம்மு காஷ்மீர் வரை நடைபயணம் மேற்கொள்கிறார்.

தமிழகம் மற்றும் கேரளாவில் நடைபயணத்தை முடித்துக்கொண்ட ராகுல் காந்தி தற்போது கர்நாடக மாநிலத்தில் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். விரைவில் கர்நாடக சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்க உள்ளதால் ராகுல் காந்தியின் கர்நாடக நடைபயணம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

English summary

Congress MP Rahul Gandhi, who is on a solidarity walk in Karnataka, criticized the RSS organization for helping the British and Savarkar was paid by the British.