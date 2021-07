"கேஜிஎப் சம்பவம்.." மீண்டும் அரியணை ஏறியது தமிழ்.. பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடும் மக்கள்!

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கேஜிஎப்.. திரைப்படத்தில் மட்டுமல்ல, நிஜத்திலும் பிரமாண்ட வார்த்தை. மிகப்பெரிய தங்கச் சுரங்கங்கள், அதில் பணியாற்ற தமிழகத்திலிருந்து பல தலைமுறை முன்பு சென்ற தமிழர்கள் என்று, ராக்கி பாய்-யின் கேஜிஎப் போலவே உழைப்பும், வலிகளும், எழுச்சியும், வீழ்ச்சியும் கண்ட இடம் கோலார் தங்க வயல். சுறுக்கமாக கேஜிஎப்.

தமிழகம், கர்நாடகா, ஆந்திரா ஆகிய 3 மாநில எல்லையிலுள்ள கோலார் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பகுதிதான் தங்கவயல்.

தங்கச் சுரங்கம் தோண்ட கடின உழைப்பாளிகளான தமிழர்களை நாடி வந்ததனர் அதிகாரிகள். இதனால் வட தமிழகத்திலிருந்து, குறிப்பாக வேலூர் மற்றும் அதன் அண்டை மாவட்டங்களிலிருந்து 2 தலைமுறைக்கு முன்பாக கூட்டம் கூட்டமாக தமிழ் தொழிலாளி குடும்பங்கள் கேஜிஎப் சென்றனர்.

Kolar Gold Field bus stand: Kolar Municipal Council meeting was held and a resolution passed calling for the return of Tamil words to the Thangavayal bus stand and for the police to take action against Vatal Nagaraj and his organization. The resolution was passed with the support of Kannada councilors. Following this, the name was written in Tamil again at the KGF bus stand. Seeing this, the Tamils ​​of Thangavayal gathered there and exploded firecrackers to express their happiness.