தீவிரவாத பயிற்சி பெற்றவங்க! ஹிஜாப்பிற்காக வழக்கு தொடர்ந்த மாணவிகள் மீது பாஜக பிரமுகர் குற்றச்சாட்டு

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு: ஹிஜாப் தொடர்பான கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்பை விமர்சித்துப் பேசிய உடுப்பி கல்லூரி மாணவிகளை பயங்கரவாத அமைப்பிடம் பயிற்சி பெற்றவர்கள் என பாஜக பிரமுகர் விமர்சித்து உள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள அரசு PU கல்லூரியில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இஸ்லாமிய மாணவிகள் 6 பேர் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டதால் ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக வகுப்பறைக்கு வெளியே அமர வைக்கப்பட்டனர்.

கர்நாடகாவில் கல்வி நிலையங்களில் மத அடையாளங்களை வெளிப்படுத்தும் ஆடைகளை அணியக்கூடாது என்றும் சீருடையை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அரசு உத்தரவிட்டது. அதனை அடிப்படையாக கொண்டே தொடர்ந்து மாணவிகளை அனுமதிக்கவில்லை என கல்லூரி நிர்வாகம் விளக்கமளித்தது.

The BJP leader has criticized the High Court verdict regarding the hijab, saying that the Udupi college students were trained by the terrorist organization.