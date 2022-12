70 வயது அம்மா.. மகன், மகள், ஒரே வீட்டில் தற்கொலை.. பதறிப்போன பெங்களூர்..10 பேர் மீது பாய்ந்த வழக்கு

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் மன உளைச்சல் காரணமாக ஒரே குடும்பதை சேர்ந்த மூன்று பேர் தற்கொலை செய்துகொண்டு உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆந்திராவை சேர்ந்தவர் சத்தியநாராயண ராவ். இவர் மருத்துவராவார், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தனது குடும்பத்தினருடன் பெங்களூருவில் குடியேறியுள்ளார்.

இவர்கள் நாகர்பாவியில் வசித்து வந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சத்தியநாராயண ராவ் உயிரிழந்துவிட்டார். இந்நிலையில் அவரது குடும்பம் அங்கிருந்து மகாலட்சுமி லேஅவுட்டில் உள்ள ஒரு அப்பார்ட்மென்டுக்கு குடிபெயர்ந்தது.

English summary

In the state of Karnataka, the death of three members of the same family due to mental stress has caused a great shock.