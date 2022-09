ரோடு சரியில்லை.. தேங்காய் உடைத்து காவி உடையில் உருண்டு புரண்ட ‛நித்தியானந்தா’! பரபர கர்நாடகம்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் ரோடு குண்டும், குழியுமாக உள்ளது எனக்கூறி சாலையில் அனுமன் படத்தை வைத்து பூஜை செய்து தேங்காய் உடைத்து காவி உடையில் உருண்டு புரண்டு ‛‛நித்தியானந்தா'' நூதன முறையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கர்நாடகத்தில் தென்மேற்கு பருவழை வெளுத்து வாங்கியது. பல மாவட்டங்களில் இயல்பை விட மழை அளவு அதிகரித்தது. குறிப்பாக கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூர் உள்பட பல மாவட்டங்களில் மழை வெள்ளம் சூழ்ந்தது.

இதனால் பல மாவட்டங்களில் உள்ள வீடுகள் மழைநீரால் சூழ்ந்துள்ளன. போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது மழை வெள்ளம் வடிந்தாலும் கூட இன்னும் பாதிப்பின் சுவடுகள் அழிந்ததாக இல்லை.

