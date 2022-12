பாஜகவுக்கு "பெரிய சிக்கல்!" ஊழல் புகார் டூ உட்கட்சி பிரச்சினைகள்.. கர்நாடகாவில் சம்பவம் வெயிட்டிங்?

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் அடுத்தாண்டு சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் என இரு கட்சிகளிலும் பல சிக்கல்கள் உள்ளன. இதைச் சமாளிப்பதே அக்கட்சிகளுக்கு பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளது.

கடந்த 2018 கர்நாடக சட்டசபைத் தேர்தலுக்குப் பிறகு என்ன நடந்தது என அனைவருக்கும் தெரியும். 104 இடங்களில் வென்று பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும், அவர்களால் பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான இடங்களில் வெல்ல முடியவில்லை.

இருப்பினும், முதலில் எடியூரப்பா 2018இல் ஆட்சி அமைத்தார். அதன் பின்னர் அவரால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாமல் போனது. இதையடுத்து வெறும் ஆறே நாட்களில் அவர் பதவி விலகினார். அதன் பின்னரே காங்கிரஸ் கூடன் கூட்டணி அமைத்து ஜேடிஎஸ் கட்சியின் குமாரசாமி முதல்வராகப் பதவியேற்றார்.

கர்நாடகாவில் புகுந்த ஜிகா வைரஸ்! உயிரிழப்பு ஏற்படுமா? குழந்தைகள் ரொம்பவே ஜாக்கிரதை! அறிகுறிகள் என்ன

English summary

Both BJP and Congress is having many problems in Karnataka assembly election: BJP and Congress is fighting hard to win Karnataka assembly election.