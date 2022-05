ஆர்எஸ்எஸ் தலைவராக ஏன் தலித் இல்லை? பாஜகவுக்கு கர்நாடக மாஜி முதல்வர் சித்தராமையா கேள்வி

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ‛‛ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே தலைவராக உள்ளனர். ஏன் தலித் மற்றும் பிற பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தலைவராக நியமிக்கப்படுவது இல்லை?'' என கர்நாடக முன்னாள் முதல்வரும், தற்போதைய எதிர்க்கட்சி தலைவருமான சித்தராமையா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்க்கட்சியாக உள்ளது. எதிர்க்கட்சி தலைவராக சித்தராமையா செயல்பட்டு வருகிறார்.

அடுத்த ஆண்டு மே மாதம் கர்நாடக சட்டசபைக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால் பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சியினர் இடையே பல்வேறு விஷயங்களில் விவாதங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளது.

கர்ம வினை.. நீ பற்ற வைத்த நெருப்பு..தூக்கத்தை தொலைத்தவர்களுக்கு ஆன்மிக பரிகாரங்கள்

English summary

‛‛Why are the office bearers in RSS only from one community? Why has it denied opportunity to Dalit's and OBCs?’’ again Karnataka Opposition Leader Siddaramaiah raises question against RSS and BJP Leaders.