பெங்களூர்: கர்நாடகாவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சரும் காங்கிரஸ் தலைவருமான டிகே சிவக்குமார் பொது இடத்தில் கோபமாக நடந்து கொண்ட வீடியோ ஒன்று இணையம் முழுக்க வைரலாகி வருகிறது.

ராஜீவ் காந்திக்கு நடந்தது தெரியுமா? டிகே சிவக்குமார் கிட்ட வந்த நபர்.. கையை பிடித்து வளைத்து- வீடியோ

கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர் டிகே சிவக்குமார் 58 வயது நிரம்பியவர். கட்சியின் வலுவான தலைவர்களில் ஒருவராக பார்க்கப்படும் இவர் அடிக்கடி கோபம் அடையும் குணம் கொண்டவர்.

பொது இடங்களில் பல முறை கோபம் அடைந்து, அது வீடியோவாக வெளியாகி சர்ச்சையில் இவர் சிக்கி இருக்கிறார். இந்த நிலையில்தான் அவரின் இன்னொரு வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி சர்ச்சையாகி உள்ளது.

மதமாற்றத் தடை மசோதா: கிழித்து எறிந்த காங்கிரஸ் தலைவர் டிகே சிவக்குமார்.. கர்நாடக சட்டசபையில் அமளி

You remember what happened to Rajiv Gandhi: DK Shivakumar seen in a video asking a young guy for trying to take selfie with him.