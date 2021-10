பிக் பாஸ் 5: பெரியண்ணன் மாதிரி பந்தா செய்த அபிஷேக்.. சவுண்ட் விட்ட பிரியங்கா.. ஆரம்பமே சரவெடி

News

oi-Veerakumar

சென்னை: ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த பிக் பாஸ் தமிழ் 5 சீசன் விஜய் டிவியில் ஆரம்பித்துள்ளது. பிக்பாஸில் பங்கேற்கும் போட்டியாளர்கள் பெயர், புகைப்படம் போன்றவை நேற்று வெளியிடப்பட்ட நிலையில் மாலையில் அவர்களை அறிமுகம் செய்யும் நிகழ்ச்சியை விஜய் டிவி ஒளிபரப்பியது.

வழக்கம்போல நடிகர் கமல்ஹாசன் தனக்கே உரித்தான பாணியில் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார்.

ஒவ்வொரு போட்டியாளர்களை அறிமுகம் செய்ய முன்பாகவும் பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி அவர் பேசுவது வாடிக்கை. இந்த சீசனிலும் அதை தவறாமல் செய்வதார். ஐந்து சீசன்கள் ஆனபோதிலும் கமல்ஹாசனிடம் சொல்வதற்கு நிறைய விஷயம் இருக்கிறது என்று ஆச்சரியப்பட்டு கமெண்ட் செய்தனர் சமூகவலைத்தள வாசிகள்.

English summary

Bigg boss 5 tamil contestants list comes out and fans came to know their behaviours. Fans should watch out some contestants closely. Here is the Bigg Boss Tamil season 5 first day review.