மேடை, தாலி, மாலை எல்லாம் ரெடி! ஃபுல் போதையில் மேடையேறிய மணமகன்! அப்பறம் நடந்துதான் ட்விஸ்டே..!

oi-Rajkumar R

போபால் : மத்தியபிரதேச மாநிலத்தில் தாலி கட்டும் சில நிமிடங்களுக்கு முன்னர் வரை மணமகன் குடித்து விட்டு வந்ததால் மணப்பெண் திருமணத்தை நிறுத்திய சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

மத்தியப் பிரதேசத்தின் ரேவா மாவட்டத்தில் தான் மணப்பெண் ஒருவர் திருமண விழாவில் மணமகன் குடிபோதையில் வந்ததால் மாலை அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சியின் போது திருமணம் செய்ய மறுத்துள்ளார்.

ரோவா பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபல ஆசிரியரான ஆசிரியர் வினோத் சுக்லாவின் மகள் நேஹாவுக்கும், நேரு நகரில் வசிக்கும் ஓய்வுபெற்ற துணை இயக்குநர் நாகேந்திரமணி மிஸ்ராவின் மகன் பியூஷ் மிஸ்ராவுக்கும் திருமணம் நடைபெற இருந்தது.

English summary

In the state of Madhya Pradesh the incident where the bride stopped the wedding because the groom was drunk till a few minutes before is being shared fast on social websites.