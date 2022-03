பதவியேற்கும்போதே சர்ச்சையில் பகவந்த் மான்.. - பார்கிங் வசதிக்காக 40 ஏக்கர் கோதுமை நிலத்தை அழித்தாரா?

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் முதல்வராக பகவந்த் மான் பதவியேற்கும் கிராமத்தில் 40 ஏக்கர் கோதுமை விளை நிலத்தை அழித்து, பார்கிங் ஏற்பாடு செய்திருப்பதாக ஆம் ஆத்மி மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

நடந்து முடிந்த பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 117 தொகுதிகளில் ஆம் ஆத்மி கட்சி 92 தொகுதிகளை கைப்பற்றி பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்றது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பகவந்த் மான் இன்று பதவியேற்கிறார். பகத்சிங் பிறந்த ஊரான கத்கர் கலன் கிராமத்தில் முதலமைச்சராக‌ பகவந்த் மான் பதவியேற்க உள்ளார்.

English summary

Aam Aadmi Party (AAP) has been accused of destroying 40 acres of wheat land and arranging parking in the village where Bhagwant Mann will take over as Punjab Chief Minister.