நகைச்சுவை நட்சத்திரம் டூ பஞ்சாப் முதல்வர்.. ஆம் ஆத்மி பகவந்த் மான் முன் இருக்கும் 3 பெரிய சவால்கள்!

Chandigarh

oi-Nantha Kumar R

சண்டிகர்: பஞ்சாப்பில் ஆம்ஆத்மி கட்சி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. அக்கட்சியின் பகவந்த் மான் முதல்வராக பொறுப்பு ஏற்க உள்ளார். நகைச்சுவை நட்சத்திரமாக ஜொலித்து அரசியலுக்குள் நுழைந்து முதல்வர் பதவியை பிடித்துள்ள பகவந்த் மான் முன்பு 3 மிகப்பெரும் சவால்கள் உள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.

பஞ்சாப்பில் ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியடைந்துள்ளது. மக்கள் மாற்றத்தை விரும்பி ஆம்ஆத்மிக்கு ஓட்டளித்துள்ளனர். தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆம்ஆத்மி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது.

மேலும் டெல்லியை தொடர்ந்து 2வது மாநிலத்தில் ஆம்ஆத்மி கட்சி தனது ஆட்சியை விரிவுப்படுத்தி உள்ளது. முதல்வர் வேட்பாளராக பகவந்த் மான் என்பவரை ஆம்ஆத்மி அறிவித்து தேர்தலை சந்தித்து வெற்றியும் பெற்றுள்ளது.

English summary

The Aam Aadmi Party is in power in Punjab. Bhagwant Mann is set to take over as the party's chief minister. Political critics say that Bhagwant Mann, who shined as a comedian and entered politics as the Chief Minister, has faced 3 major challenges in punjab.