ட்விஸ்ட்.. அம்மா, அப்பா, தங்கை, பாட்டி சுட்டுக்கொலை.. வாக்குமூலத்தில் மகன் சொன்ன பகீர் காரணம்!

Chandigarh

oi-Shyamsundar I

சண்டிகர்: ஹரியானா மாநிலத்தில் 20 வயது இளைஞர் தனது அம்மா, அப்பா, தங்கை, பாட்டி என்று மொத்த குடும்பத்தையும் சுட்டுக்கொன்ற சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மிகவும் சிக்கலான இந்த வழக்கில் தற்போது புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள ரோஹ்டாக் பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்று உள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் 27ம் தேதி ரோஹ்டாக் பகுதியில் வசித்து வரும் பிரதீப் மாலிக், அவரின் மனைவி பாப்லி மாலிக், மகள் நேஹா மற்றும் பாட்டி ரோஷினி ஆகியோர் வீட்டு அறையில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு பிணமாக கிடந்தனர்.

பார்ட்டிக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பிய மகன்.. மொத்த குடும்பமும் இறந்து கிடந்ததை போலீசுக்கு தகவல் கொடுக்கவே, போலீசார் இதை கொலை வழக்காக பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனர். இந்த வழக்கில் முதலில் பிஸ்னஸ் பிரச்சனை காரணமாக கொலை நடந்து இருக்கலாம் என்று செய்திகள் வந்தது.

English summary

Haryana: New twist the plot in the family murder by the kin. Police find homosexual love is the reason behind the murder.