அகாலிதளம், காங்கிரசை தாண்டி.. பஞ்சாப்பில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சி.. எப்படி நடந்தது மேஜிக்? மொத்தம் 5 காரணம்

சண்டிகர்: பஞ்சாப்பில் முதல் முறையாக ஆம்ஆத்மி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. காலம் காலமாக பஞ்சாப்பில் ஆட்சி செய்து வந்த சிரோமணி அகாலிதளம், காங்கிரஸ் கட்சிகளை ஆம்ஆத்மி கட்சி விரட்டியடித்து சாதனை படைத்துள்ளது. ஆம்ஆத்மியின் இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய 5 காரணங்கள் உள்ளன.

பஞ்சாப்பில் முதல் முறையாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம்ஆத்மி கட்சி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. மத்தியில் ஆளும் பாஜக, காலம் காலமாக ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ், சிரோமணி அகாலிதளம் கட்சிகளை பின்னுக்கு தள்ளி பஞ்சாப்பில் ஆம்ஆத்மி ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்துள்ளது.

இந்தியாவில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தேய்ந்து வரும் நிலையில் பாஜகவுக்கு அடுத்தபடியாக ஆம்ஆத்மி தேசிய அரசியலில் சாதிக்க வாய்ப்புள்ளதாக அந்த கட்சியினர் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர்.

பஞ்சாப்: காங்கிரஸ் படுதோல்விக்கு

The Siromani Akali Dal, Congress which has ruled for a long time in Punjab, now history changed the Aam Aadmi Party is in power. Here top 5 reasons for Aam Aadmi's success in Punjab.