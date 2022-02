காங்கிரஸ் ஒரிஜினல்; ஆம் ஆத்மி ஜெராக்ஸ்.. பஞ்சாப் பிரசாரத்தில் பிரதமர் மோடி ஆவேசம்!

Chandigarh

சண்டிகர்: காங்கிரஸ் ஒரிஜினல் என்றால் ஆம் ஆத்மி அதன் ஜெராக்ஸ் என்று பஞ்சாப் பிரசாரத்தில் பிரதமர் மோடி பேசியிருக்கிறார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடக்கிறது. இதன் முடிவு மார்ச் 10-ம் தேதி வெளியிடப்படுகிறது. பஞ்சாப் தேர்தலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி என மூன்று முனைப் போட்டி நடக்கிறது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் 117 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 20ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

