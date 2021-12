ஓமிக்ரான் அச்சுறுத்தல் - பொதுத்தேர்வுகள், தினசரி வகுப்புகள் நடைபெறுமா? - அன்பில் மகேஷ் சொல்வதென்ன

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஓமிக்ரான் அச்சுறுத்தல் காரணமாக பள்ளிகளில் தினசரி வகுப்புகள் நடத்துவது குறித்து வரும் 25ஆம் தேதி முடிவு எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்தார். பத்து மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு கண்டிப்பாக நடைபெறும் என்றும் ஜனவரி முதல் திருப்புதல் தேர்வு நடைபெறும் என்றும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் காரணமாக அனைத்து அரசு பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மாணவர்கள் அனைவரும் ஆல்பாஸ் செய்யப்பட்டனர். ஜூன் மாதம் முதல் மாணவர்கள் அனைவரும் வீட்டில் இருந்தபடியே கணினி அல்லது மொபைல் மூலமாக ஆன்லைனில் பாடங்களை கற்று வந்தனர்.

8 பேருக்கு ஓமிக்ரான் அறிகுறி.. தமிழ்நாட்டை கவலைப்பட வைக்கும்

தற்போது கொரோனா பரவல் கட்டுக்குள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளதால் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதியில் இருந்து 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நேரடி வகுப்புகள் தொடங்கியது. அதை தொடர்ந்து நவம்பர் 1ஆம் தேதியிலிருந்து 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை என அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நேரடி வகுப்புகள் தொடங்கியது. சுழற்சி முறையில் நேரடி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டில் அரையாண்டு, காலாண்டு தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டது.

English summary

Minister Anbil Mahesh said the decision on conducting daily classes in schools due to the Omigron threat would be taken on the 25th. Minister Anbil Mahesh has said that the general examination for Class X and XII will be held strictly and the diversion examination will be held from January.