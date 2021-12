சென்னை பல்கலை.யில்.. பட்டப்படிப்பில் சேராமலேயே பட்டம் பெற முயற்சி.. சிக்கிய 117 பேர்..என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பொதுவாக தேர்வு எழுதும்போது சிலர் முறைகேட்டில் சிக்கி மாட்டிக் கொள்வது. தேர்வு கூடத்தில் பிட் வைத்து எழுதுவது, நண்பர்களிடத்தில் வினாத்தாள்களை பரிமாறிக் கொள்வது என பல்வேறு முறைகேடான விஷயங்கள் நடக்கும்.

ஆனால் படிக்காமலேயே பட்டம் பெற முயற்சித்த சிலர் கையும், களவுமாக சிக்கியுள்ளனர். இது வேறு மாநிலத்திலும் இல்லை. நம்ம தமிழ்நாட்டில்தான் இந்த அவலம் நடந்துள்ளது.

English summary

It has come as a shock that 117 students at the University of Chennai have illegally applied for a degree online. Distance education training centers have been broken into by these fraudsters