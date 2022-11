நீட்டில் “ஜஸ்ட் பாஸ்”.. மார்க் இல்லைனா காசிருக்கு! மேனேஜ்மண்ட் கோட்டாவில் மாணவிக்கு மருத்துவ சீட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மருத்துவப் படிப்பு சேர்க்கைக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் நீட் நுழைவுத்தேர்வில் வெறும் 13% மதிப்பெண் பெற்ற மாணவிக்கு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் மேலாண்மை கோட்டாவில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டு இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்று வந்த நிலையில், மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்த பாஜக அரசு நீட் என்ற நுழைவுத்தேர்வை அறிமுகம் செய்தது.

தொடக்கத்திலிருந்தே இதற்கு தமிழ்நாடு அரசியல் கட்சிகளும் மாணவர்களும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் இதனால் அனிதா தொடங்கி பல மாணவர்கள் இன்னுயிரை இழந்துள்ளனர்.

English summary

A student who scored just 13% in the central government's NEET entrance exam for admission to medical courses has been allotted a seat in the management quota in a private medical college.