தமிழகத்தில் 14 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை.. உங்க ஊர் இருக்கா? உஷார்

சென்னை: தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட 14 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் திருவாடானையில் 9 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி , முதுகுளத்தூர், மதுரை மாவட்டம் கள்ளிக்குடி, திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை பகுதியில் தலா 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம், தலைஞாயிறு பகுதிகளில் தலா 6 செமீ மழையும், சோழவந்தான், சாத்தூர் , மதுக்கூர்,விருதாச்சலம்,கோவிலங்குளம், திருத்துறைப்பூண்டி,மகாபலிபுரம்,பட்டுக்கோட்டை பகுதிகளில் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

The Chennai Meteorological Department has announced that 14 districts including the Nilgiris and Coimbatore are likely to experience heavy rain as the southwest monsoon has intensified in Tamil Nadu.