துபாயிலிருந்து சென்னை வந்த இருவருக்கு கொரோனா உறுதி.. பிஎப் 7 வேரியண்ட்டா என சோதனை

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: துபாயிலிருந்து சென்னை வந்த இருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. இதையடுத்து அவர்கள் இருவருடன் பயணித்த அனைவருக்கும் ஆர்டிபிசிஆர் சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தொற்று பாதித்த இருவரும் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

சீனாவில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருவதாலும் புதிய வகை கொரோனா பிஎப் 7 பரவி வருவதாலும் உலக நாடுகளில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் இந்தியாவில் உள்ள விமான நிலையத்தில் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு ஆர்டிபிசிஆர் சோதனை நடத்தப்படுகிறது. அது போல் துபாயிலிருந்து சென்னை வந்த இருவருக்கு கொரோனா உறுதியாகியுள்ளது. அவர்களுக்கு புதிய வகை கொரோனாவா இல்லையா என்பதை கண்டறிய மரபணு பகுப்பாய்வு மையத்திற்கு அவர்களுடைய மாதிரிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

இருவரும் தொற்று உறுதியானதால் அவர்களுடன் பயணித்த அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மேற்கண்ட இருவருக்கும் ரேண்டம் முறையில் சோதனை நிகழ்த்தப்பட்டது. இருவரும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியை சேர்ந்தவர்கள். சீனாவிலிருந்து மதுரை வந்த தாய், மகளுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

உஷார்.. ஒருவரிடமிருந்து 17 பேருக்கு பரவும் பிஎப் 7 வகை கொரோனா.. அமைச்சர் மா.சு. எச்சரிக்கை

English summary

Corona virus found in 2 persons who came from Dubai to Chennai today. They are isolated and giving treatment. Samples are sent to Genom sequence to identift whether they are affected for new variant BF.7?