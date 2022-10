மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் அரசியல் பயிலரங்கம்! 2 நாட்களாக பாடம் எடுத்த முக்கியப் பிரமுகர்கள்!

Chennai

சென்னை: மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி சார்பில் சென்னையில் நடைபெற்ற 2 நாள் அரசியல் பயிலரங்கத்தில் முக்கியப் பிரமுகர்கள் பலர் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு பாடம் எடுத்தனர்.

பீட்டர் அல்போன்ஸ், ஜெகத் கஸ்பார், திரு முருகன் காந்தி, தனியரசு, என முக்கியப் பிரமுகர்கள் பலர் தமிமுன் அன்சாரியின் அழைப்பை ஏற்று அந்த பயிலரங்கத்தில் பேசினர்.

கட்சியை அடுத்தக் கட்டத்தை நோக்கி கொண்டு செல்லும் முனைப்பில் உள்ள தமிமுன் அன்சாரி, இப்போது சுற்றுப்பயணங்களில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறார்.

In a 2-day political workshop held in Chennai on behalf of the Manithaneya jananayaga katchi, many important personalities took lessons to the party executives.