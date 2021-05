மும்பையிலிருந்து சென்னைக்கு பறந்து வந்த 2 லட்சம் கோவிஷீல்டு டோஸ்.. ஆனால், அத்தனையும் தனியாருக்கு!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்திற்கு 2 லட்சம் டோஸ் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள் மும்பையிலிருந்து விமானத்தில் சென்னை வந்தன. ஆனால் அவைகள் அனைத்தும் சென்னையில் உள்ள 3 தனியாா் மருத்துவமனைகளுக்கு சென்றன.

தமிழகத்தில் பரவிவரும் கொரோனா வைரஸ் இரண்டாம் அலையை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துவருகிறது.

தஞ்சை மருத்துவமனைக்கு ரூ.1 கோடியில் ஆக்சிஜன் நிலையம்.. நன்றி தெரிவித்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்!

தளா்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

English summary

2 lakh doses of covishield vaccine arrived in Chennai on a flight from Mumbai to Tamil Nadu. But they all went to 3 private hospitals in Chennai.