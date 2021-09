சென்னையில் ஷாக்.. தனியார் மீன் குடோனில் 200 கிலோ கெட்டுப்போன மீன்கள் பறிமுதல்..அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை சிந்தாதிரிபேட்டை தனியார் மீன் குடோனில் விற்பனைக்கு அனுப்ப இருந்த 200 கிலோ கெட்டு போன மீன்களை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

ஹோட்டலில் ரூம் போட்டு செம ஜாலி.. மொத்தம் 8 மாதம்.. ரூ.25 லட்சம் பாக்கி.. கடைசியில் பார்த்தால்.. ஷாக்

ரசாயன மருந்து தெளித்த மீன்கள் அல்லது கெட்டுப்போன மீன்கள் விற்பனை செய்தால் கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்படும். கடையின் உரிமையாளர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

In Chennai, 200 kg of spoiled fish were seized from a private fish godown for sale. Shops will be sealed if spoiled fish are sold. Authorities have warned that stern action will be taken against the shop owner