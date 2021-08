தமிழ்நாட்டில் 7 மாவட்டங்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும்.. கொரோனா வேகமாக பரவுகிறது.. மத்திய அரசு அட்வைஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கேரளாவில் 11 மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் 7 மாவட்டங்கள் உட்பட 9 மாநிலங்களில் 37 மாவட்டங்களில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரித்துவருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சக இணை செயலாளர் லவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தை பொறுத்தளவில் கொரோனா குறைவதால் 9ம் வகுப்புக்கு மேற்பட்ட பள்ளிகளை திறக்க ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது. ஊரடங்கு உத்தரவிலும் பல தளர்வுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நாடு முழுக்கவும் கொரோனா குறைந்து வருகிறது. அதேநேரம், ஒரு சில மாநிலங்களில், நோய் பரவும் விகிதம் அதிகமாக உள்ளது. ஆர் விகிதம் அல்லது ஆர் எண், என்று இதை அழைப்பார்கள்.

The central government on Tuesday said that 37 districts across nine states, including 11 districts in Kerala and seven in Tamil Nadu, are showing a rising trend in the average daily new Covid cases