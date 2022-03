பள்ளிகளுக்கு கடிவாளம் போட்ட கல்வித்துறை.. "இந்த ரூல்ஸ் கட்டாயம்.." வெளியானது அதிரடி சுற்றறிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் பள்ளி வளாகத்தில் வாகனம் மோதி சிறுவன் உயிரிழந்த நிலையில், புதுப்பிக்காத பள்ளி பேருந்துகளை இயக்க கூடாது என்பன உள்ளிட்ட அறிவுறுத்தல்களுடன் சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.

சென்னை வளசரவாக்கம் ஆழ்வார் திருநகரில் நேற்று காலை பள்ளி வேன் ரிவர்சில் வந்தபோது,விபத்து ஏற்பட்டதில் 2ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த 7 வயது சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

இச்சம்பவத்தில் வேன் ஓட்டுநர்,பேருந்திலிருந்து மாணவர்களை இறக்கிவிடும் பெண் ஊழியர் ஞானசக்தியையும் வளசரவாக்கம் போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

The Principal Education Officer has sent a circular to schools in the Chennai district with instructions including not to run non-renewed school buses after a boy was killed in a vehicle collision on the school premises.