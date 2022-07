ஷூவில் மறைந்திருந்த நாகப்பாம்பு! உங்க ஏரியாவில் கனமழை விடாமல் பெய்யுதா? இதை தவறாமல் படியுங்கள்

Chennai

oi-Karthi Ramu

சென்னை: நாடு முழுவதும் பருவமழை தற்போது தீவிரமடைந்து வருகிறது. இதனால் மனிதர்கள் மட்டுமல்லாது கால்நடைகள், இதர ஊர்வன உயிரினங்களும் கடும் இன்னல்களை எதிர்கொண்டுள்ளன. இந்நிலையில், ஷூ-க்குள் நாகப்பாம்பு ஒன்று பதுங்கியுள்ள வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

குஜராத் தொடங்கி அசாம் வரையிலும், மகாராஷ்டிரா தொடங்கி தெலங்கானா, தமிழ்நாடு வரையிலும் பருவமழை தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. இதனால் நீர் நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன.

தீவிரமடையும் தென்மேற்குப் பருவமழை..நீலகிரி, கோவையில் 2 நாட்களுக்கு மிக கனமழை நீடிக்கும்

English summary

Monsoon is currently intensifying across the country. Due to this, not only humans but also animals and other reptiles have faced severe hardships. In this case, a video of a cobra hiding inside a shoe has shocked everyone on social media.