பாலூட்டி வளத்த கிளி! இவங்க சண்டை ஓயாது.. நம்ம ‘அங்கேயே’ போவோம்! அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் பக்கா மூவ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் காரணமாக இவ்வளவு நாட்களாக பொருமை காத்து வந்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களில் சிலர் தலைமை மீதான அதிருப்தியில் திமுக பக்கம் சாய்ந்து விடலாமா என யோசித்து வருவதாகவும், இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் திமுகவில் உள்ள 'முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்' மூலமாக நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியிருப்பது இபிஎஸ்-ஓபிஎஸ் தரப்பை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

அதிமுகவில் கடந்த சில நாட்களாகவே நடைபெற்று வரும் அதிகார மோதல் காரணமான நிகழ்வுகளால் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள், ஒன்றிய அளவிலான நிர்வாகிகள், குறிப்பாக கட்சியின் அடிமட்ட தொண்டர்கள் கடுமையான மன உளைச்சலில் இருக்கின்றனர்.

ஒருபுறம் மாவட்ட செயலாளர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக இருக்கும் நிலையில், தொண்டர்கள் தங்கள் பக்கம் தான் ஓபிஎஸ் கூறி வருகிறார். ஆனால் கள நிலவரமோ வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது.

English summary

AIADMK MLAs have contacted the DMK to report that talks are being held through a 'former AIADMK minister' in the DMK, which has shocked the EPS-OPS side ; அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் திமுகவில் இணைய திமுகவில் உள்ள ‘முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்’ மூலமாக பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியிருப்பது இபிஎஸ்-ஓபிஎஸ் தரப்பை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.