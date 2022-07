ஜூலை 11..பொதுச்செயலாளர்! அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு பறந்த கடிதம்! சொல்லியடிக்கும் எடப்பாடி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள அதிமுக பொதுக்குழுவில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பு உருவாக்குவது மற்றும் கழகப் பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் குறித்து அறிவிப்பு செய்ய விவாதிக்க வேண்டும் என அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள உள்ள பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் கிட்டத்தட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி விட்டது என்றே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு எதிராக காய்களை நகர்த்தி வருகிறார் கட்சியின் வருங்கால பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்பதாக சொல்லப்படும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

ஜூலை 11ஆம் தேதி அதிமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் பொதுக்குழுவில் கலந்து கொள்ள உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு அழைப்பிதழ்கள் அனுப்பும் பணியானது நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

A letter has been sent to the AIADMK general committee members who are going to attend the AIADMK general meeting to be held on July 11 to discuss the creation of interim general secretary and to announce the election of the club general secretary.