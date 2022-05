“திறந்து பாத்தா தண்ணியே இல்ல.. ஆத்திரத்தில கொளுத்திட்டேன்”- விஜயகாந்த்தை புலம்பவிட்ட மர்ம நபர் கைது!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: தே.மு.தி.க தலைமை அலுவலகம் முன்பு அமைக்கப்பட்டிருந்த தண்ணீர் பந்தலை தீ வைத்து எரித்ததற்கான காரணத்தை கைதான நபர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தே.மு.தி.க தலைமை அலுவலகம் முன்பு கோடை காலத்தையொட்டி தண்ணீர் பந்தல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இதனை பொதுமக்கள் பலரும் பயன்படுத்தி வந்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த தண்ணீர் பந்தல் கடந்த வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு மர்ம நபரால் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டது. தீ வைத்து எரித்த நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

A man has been arrested for setting fire to thanneer pandhal in front of DMDK headquarters. He said he was angry at the lack of water and set fire to thanneer pandhal.