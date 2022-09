சபலம்.. பேக் அக்கவுண்டை நம்பியதால் வந்த வினை.. ரூ.7 லட்சம் கேட்டு மிரட்டல்.. தொக்காக தூக்கிய போலீஸ்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: பேஸ்புக்கில் போலி கணக்கை உருவாக்கி பெண் போல முதியவர்களிடம் ஆசை வார்த்தையில் பேசி பண மோசடியில் ஈடுபட்ட இளைஞரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை போரூரில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருபவர் முகமது அல்டாப் (வயது 25).

திருச்சியை சேர்ந்தவரான இவர் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை முத்தையாள்பேட்டை போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார்.

English summary

Police have arrested a young man who was involved in money fraud by making friend calls to elderly people on Facebook and talking to them like women.