கும்மியடிச்சு கதைய முடிச்சிருவாங்க.. குடும்ப பிரச்சனை பற்றி விஜய் ஆண்டனி ட்வீட்! ரசிகர்கள் குழப்பம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: குடும்ப பிரச்சனை ஏற்பட்டால் முடிந்தவரை தங்களுக்குள் பேசி தீர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது பிரிந்துவிட வேண்டும் என்றும், அடுத்தவர்களை அழைத்தால் கும்மியடித்து கதையை முடித்துவிடுவார்கள் எனவும் நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் திரையுலகின் முன்னனி இசையமைப்பாளராக திகழ்ந்தவர் விஜய் ஆண்டனி. விஜய் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நாயகர்களின் படங்களுக்கு இசையமைத்து புகழ்பெற்றார். அதனை தொடர்ந்து சினிமாவில் கதாநாயகனாக அறிமுகம் ஆனார்.

விஜய் ஆண்டனி முதன்முதலில் கதாநாயகனாக அறிமுகமான நான் திரைப்படம் பெரும் வெற்றிபெற்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக சலீம், பிச்சைக்காரன் என இவர் அடுத்தடுத்து நடித்த திரைப்படங்களும் வெற்றிபெற்றன.

English summary

Actor and music director Vijay Antony has said that if there is a family problem, they should talk to each other and resolve it as much as possible or they should separate, and if they call the next people, they will finish the story.