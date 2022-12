மாறும் அரசியல் களம்.. ராகுலின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் கமல்ஹாசன்.. டிச.,24ல் டெல்லியில் பங்கேற்பு

Chennai

சென்னை: கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை சென்று வருகிறார். இந்நிலையில் தான் ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவரும், நடிகருமான கமல்ஹாசன் டிசம்பர் 24ல் பங்கேற்க உள்ளார். இதனால் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் களம் மாறுகிறா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. 2014 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சரிவை காண தொடங்கிய காங்கிரஸ் கட்சி பல மாநிலங்களில் ஆட்சியை பறிகொடுத்ததது. சற்று ஆறுதலாக நடந்து முடிந்த இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலில் பாஜகவை தோற்கடித்து காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றியடைந்துள்ளது.

இருப்பினும் கடந்த 8 ஆண்டுகளில் காங்கிரஸ் கட்சி மிகவும் மோசமான நிலையை சந்தித்து வருகிறது அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் விலகி வேறு கட்சியில் இணைந்து வருகின்றனர். மேலும் அக்கட்சியின் தொண்டர்களும் சோர்வடைந்துள்ளனர். இதனால் காங்கிரஸ் தற்போது செல்வாக்கை மீட்டெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

English summary

From Kanyakumari to Kashmir, Congress party's Rahul Gandhi is going on Bharat Jodo Yatra. It is in this context that Kamal Haasan, the leader of the People's Justice Center and actor, is going to participate in Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra on December 24.