தற்கொலை செய்தாலே ஆன்லைன் ரம்மி தான் காரணமா? தோனி கோலியை வம்புக்கிழுத்த ‘சுப்ரீம் ஸ்டார்’ சரத்குமார்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட விளம்பரங்களில் நான் மட்டுமா நடிக்கிறேன் ட்ரீம் 11 உள்ளிட்ட சூதாட்ட விளம்பரங்களில், தோனி கோலி போன்றவர்களும் நடிக்கிறார்கள் வேறு காரணத்தால் தற்கொலை செய்து கொண்டாலும் ஆன்லைன் ரம்மியால்தான் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் என தகவல் பரப்பப்படுவதாக நடிகரும் சமத்துவ மக்கள் கட்சி நிறுவனத் தலைவருமான சரத்குமார் ஆவேசமாக பேசியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகள் உள்ளிட்ட பலரும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகிறார்கள். ஆன்லைன் ரம்மியை ஒழிக்க தமிழக அரசு சார்பில் குழு அமைப்பட்டு தற்போது அந்த குழுவும் தமிழக அரசிடம் அறிக்கை அளித்துள்ளது.

அதே நேரத்தில் அதிமுக, பாஜக, பாமக, விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளை ஒழிக்க வேண்டுமென தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன. ஆனால் தற்போது வரை ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கு தடை இல்லாத நிலையில் தொடர்ந்து தற்கொலைகள் நடைபெற்று வருகிறது.

சரத்குமார் செய்தது தப்புங்க.. ஏற்க முடியாது.. சீமான் விமர்சனம்! ஆன்லைன் ரம்மி விளம்பரத்தால் ஆத்திரம்

English summary

Actor and samathuva makkal katchi Sarathkumar has spoken furiously that people like Dhoni Kohli are acting in gambling advertisements, some are spreading the information that they are committing suicide due to online rummy.