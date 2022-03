’எதற்கும் துணிந்தவன்’ சூர்யாவை ஏன் மிரட்டுறீங்க? என்ன பிரச்சனை? பாமக மீது பாயும் சிபிஎம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகி உள்ள ‛எதற்கும் துணிந்தவன்' படத்தை திரையிட எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக பாமகவுக்கு, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக கட்சியின் மாநில மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‛‛சட்டம்-ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் நோக்கத்துடன் தேவையற்ற செயலில் ஈடுபடுவதை பாமக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும்'' என கூறியுள்ளார்.

தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் சூர்யா. இவரது நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு ஜெய்பீம் படம் வெளியானது. இந்த படம் வன்னியார்களுக்கு எதிராக உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி வெளியிட்ட அறிக்கையில், குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்தும் நோக்கத்துடன் படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என கூறியிருந்தார். இதற்கு நடிகர் சூர்யாவும் அவருக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அறிக்கை வெளியிட்டு இருந்தார். அறிக்கையில் தனிநபரையும், எந்த சமுதாயத்தையும் அவமதிக்கும் நோக்கம் தங்களுக்கு இல்லை என தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

The Marxist Communist Party has condemned Pattali Makkal Katchi for protesting against the screening of the film 'Etharkkum thunidhavan’ starring actor Surya. In a statement, the party's state secretary, K Balakrishnan says, "BMK should stop engaging in unnecessary activities with the intention of disrupting law and order."