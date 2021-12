'அவசரப்பட்டு முடிவு எடுக்காதீர்கள்'...மாணவர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள்.. உருக்கமான அறிக்கை

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நீட் நுழைவுத் தேர்வில் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றுவிட்டோம் என்ற மன உளைச்சலில் மாணவச் செல்வங்கள் தங்களது இன்னுயிரை இழக்க வேண்டாம் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளருளான எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:கடந்த வாரம் இரண்டு மாணவச் செல்வங்கள் நீட் காரணமாக தங்கள் இன்னுயிரை மாய்த்துக் கொண்டனர் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த மன வேதனை அடைந்தேன்.

English summary

Opposition leader and AIADMK co-ordinator Edappadi Palanisamy has said that students should not lose their lives over the stress of getting low marks in NEET entrance exams