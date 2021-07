'அந்த' ஒரு பயணம்,அப்படியே அடியோடு மாறிய ஓபிஎஸ்.. சசிகலாவை ஓப்பனாக எதிர்க்க தொடங்கியது ஏன்?பரபர தகவல்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: சசிகலா கட்சியைக் கைப்பற்றக் காய்களை நகர்த்தத் தொடங்கிய பிறகும்கூட, இத்தனை காலமாக அமைதி காத்து வந்த அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் இன்று திடீரென சசிகலாவுக்கு எதிராகக் காட்டமான கருத்துகளைக் கூறியுள்ளார்.

கடந்த மே மாதம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் எந்த ஒரு பரபரப்பும் இல்லாமலேயே இருந்தது.

புதிய அரசு அமைந்துள்ளதாலும் அப்போது கொரோனா உச்சத்திலிருந்ததாலும் தார்மீக அடிப்படையில் சில காலம் அரசின் செயல்பாடுகளை விமர்சிக்காமல் இருந்தது அதிமுக.

English summary

O Pannerselvam begins his attack against Sasikala. It has been told that Delhi visit of OPS is the reason behind his change.