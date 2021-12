பர்ஸ்ட் இதை செய்யுங்க.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஓ.பி.எஸ் முக்கிய அட்வைஸ்.. என்ன விஷயம்?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் அதனை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:- இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும் சூழலில் இன்றைய நிலவரப்படி தமிழகத்தில் ஓமிக்ரான் உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 45 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

ADMK coordinator OPS has urged Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin to take appropriate action to curb the rapid spread of the Omicron virus in Tamil Nadu. He said the only way to bring down Omicron was for all of us to be very careful and cautious