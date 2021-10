பட்டாசு விற்பனைக்கு தடை விதித்த மாநிலங்கள்.. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு, ஓ.பி.எஸ் வைத்த கோரிக்கை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பல்வேறு மாநிலங்கள் பட்டாசு விற்பனைக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை நீக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.என்று அ.தி.மு.க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

தீபாவளி என்றாலே பட்டாசும், அது அதிக அளவில் தயாரிக்கப்படும் இடமான சிவகாசியும் தான் நம் நினைவிற்கு முதலில் வருகிறது. இதன் மூலம் இலட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பயன் பெறுவதுடன், தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரமும் மேம்படுகிறது.

English summary

ADMK co-ordinator O. Panneerselvam has demanded that Chief Minister Stalin take immediate action to lift the ban on the sale of firecrackers by various states