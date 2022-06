எடப்பாடியுடன் மீட்.. நேரா வண்டியை ஓபிஎஸ் வீட்டுக்கு விட்ட செங்கோட்டையன்.. சமாதான பேச்சுவார்த்தை?

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமியை அவரது வீட்டுக்குச் சென்று சந்தித்துப் பேசினார் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்.

அதைத்தொடர்ந்து, ஓ.பன்னீர்செல்வம் வீட்டுக்குச் சென்று அவரைச் சந்தித்துப் பேசி வருகிறார். எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் பேசிவிட்டு ஓ.பி.எஸ்ஸை சந்திக்கச் சென்றதால் சமாதான பேச்சுவார்த்தையாக இருக்கலாம் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த நான்கு நாட்களாகவே தொடர்ந்து ஓ.பி.எஸ், ஈ.பி.எஸ் இருவரும் மாறி மாறி தனித்தனியாக ஆலோசனைகளில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், செங்கோட்டையனின் இந்தச் சந்திப்பு கவனம் பெற்றுள்ளது.

English summary

Former Minister Sengottaiyan visited Edappadi Palanisamy as the issue of single leadership in the AIADMK is going. Following that, Sengottaiyan goes to O.Panneerselvam's house and meets him.