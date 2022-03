ட்ரெண்டிங்கில் சச்சின் பைலட்..தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு மாற்றம் வருமா?- காங்கிரஸில் என்ன நடக்கிறது?

Chennai

oi-Logi

சென்னை: நடந்து முடிந்துள்ள ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்பார்த்ததுபோல் இல்லை. காங்கிரஸ் கட்சி மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்துள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் தலைவராக சச்சின் பைலட் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்ற குரல்கள் எழத்தொடங்கியுள்ளன.

உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர் மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் நடந்தது. அந்த வாக்குகள் அனைத்தும் இன்று எண்ணப்பட்டு வருகிறது.

நகைச்சுவை நட்சத்திரம் டூ பஞ்சாப் முதல்வர்.. ஆம் ஆத்மி பகவந்த் மான் முன் இருக்கும் 3 பெரிய சவால்கள்!

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த தேர்தல் பாஜக மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சியைத் தவிர வேறு எந்த கட்சிக்கும் கசப்பான அனுபவமாகவே இருக்கிறது.

English summary

The results of the five state elections that have taken place are not what the Congress party had hoped for. As the Congress party suffers a major setback, voices are being raised for the appointment of Sachin Pilot as Congress president.