"சோக்கர்ஸ்" கனவை தகர்த்த நெதர்லாந்து.. மழையால் மோசபோனதா தென்னாப்பிரிக்கா?

சென்னை: டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் நெதர்லாந்து அணியுடன் தோல்வியடைந்து மீண்டும் சோக்கர்ஸ் பட்டத்திற்கு தென்னாப்பிரிக்கா அணி சொந்தமாகியுள்ளது. இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டில் சிறிய அணிகள் என்று யாரும் இல்லை என்பதை நெதர்லாந்து அணி ரசிகர்களுக்கும் உணர்த்தியுள்ளது.

நடப்பு ஆண்டுக்கான டி20 உலகக்கோப்பை தொடர் பல வகைகளில் ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்து வருகிறது. சிறிய அணிகளாக பார்க்கப்பட்ட நமிபியா, நெதர்லாந்து, அயர்லாந்து, ஜிம்பாப்வே, ஸ்காட்லாந்து உள்ளிட்ட அணிகள் பெரிய அணிகளுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்து வருகிறது.

ஐசிசி தொடரில் சிறிய அணிகள் பங்கேற்பதால் ஏற்படும் சுவாரஸ்யத்தை ரசிகர்கள் அனைவரும் தெரிந்துகொள்ளும் வகையில் உலகக்கோப்பை தொடர் அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக இங்கிலாந்து அணியை அயர்லாந்தும், பாகிஸ்தான் அணியை ஜிம்பாப்வே-யும் வீழ்த்தியது இரண்டு குரூப்பில் உள்ள அணிகளிடையே சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தியது.

English summary

After losing to the Netherlands in the T20 World Cup series, South Africa have once again won the Chokers title. Through this, the Netherlands team has also shown the fans that there are no small teams in T20 cricket.