ஒரே மாதம்.. சிக்கிய 2 அமைச்சர்கள்! அந்தரத்தில் தொங்கிய பிடிஆர்.. நடுவில் சிக்கிய மா.சுப்ரமணியன்

சென்னை: கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் மருத்துவமனை லிஃப்டில் சிக்கிய நிலையில், நேற்று பழனியில் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ரோப்காரில் சென்றபோது அது நடுவழியில் நின்றது. இரண்டுக்கும் என்ன காரணம்?

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக வருகை தந்தார்.

மலைக்கோவிலுக்கு சென்ற நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பழனி முருகனை தரிசனம் செய்தார். அவருக்கு திருக்கோவில் சார்பில் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து ரோப்கார் வழியாக அமைச்சர் கீழே இறங்கினார்.

பழனிக்கு ஆன்மீக பயணம்.. திடீரென அந்தரத்தில் ரோப்காரில் சிக்கிய அமைச்சர் பிடிஆர்.. என்னாச்சு

A few days ago, Tamil Nadu Health Minister Ma.Subramanian got stuck in the hospital lift, yesterday when Minister Palanivel Thiagarajan was going in the rope car in Palani, it stopped midway. What is the cause of both?