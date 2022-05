செம ஹீட் செய்தி...அக்னி நட்சத்திரம் முடிந்தாலும் சென்னையில் வெப்பம் அதிகரிக்குமாம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அக்னி நட்சத்திரம் என்றாலே பலரும் அலறுவார்கள். இந்த ஆண்டு அக்னி நட்சத்திர காலம் வந்த சுவடு தெரியாமல் முடிந்து விட்டது. இன்னும் சில நாட்களுக்கு வெப்பத்தின் தாக்கம் இருக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

நடப்பாண்டு கோடை காலத்தில் அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்குவதற்கு முன்பு கடந்த மார்ச் மாதத்தில் இருந்தே வெயில் வாட்டி வதைத்தது.

அக்னி நட்சத்திரத்துக்கு முன்பே தமிழகத்தின் பல இடங்களில் வெயில் 100 டிகிரியை தாண்டியது. இதன் காரணமாக அக்னி வெயிலின் உச்சம் இந்த ஆண்டு அதிகமாக இருக்கும் என்ற அச்சம் பொதுமக்களிடையே காணப்பட்டது.

அக்னி நட்சத்திரம் முடியப்போகுது.. புழுக்கம் போகலையே..இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு சுடும்

English summary

Agni natchathiram ends today: (அக்னி நட்சத்திரம் இன்றுடன் முடிகிறது)This year the trace of the Agni natchathiram period has come to an end without being known. The Center for Meteorology predicts a few more days of heat.