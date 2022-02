பஞ்ச் பேசிய பன்னீர்செல்வம்.. ஆறு கடலில் கலக்கும்..கடல் ஆற்றில் கலக்காது.. ஐ.பெரியசாமிக்கு பதிலடி..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக விரைவில் திமுகவுடன் சங்கமமாகி விடும் என்ற கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அதிமுக கடல் போன்றது என்றும், திமுக ஆறு போன்றது எனவும், ஆற்றில் ஒரு போதும் கடலில் கலக்காது என பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

மதுரை விமான நிலையத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் பெரியசாமி, நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுகளில் 80 சதவீதம், திமுகவிற்கு கிடைத்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.

அதிமுக டெபாசிட்டை இழந்துள்ளதாகத் தெரிவித்த அவர், அதிமுகவில் தலைமை இல்லாததே இதற்குக் காரணம் என குறிப்பிட்டார்.

English summary

Condemning Co-operatives Minister I. Periyasamy's statement that the AIADMK would soon merge with the DMK, AIADMK co-ordinator O Panneerselvam said that the AIADMK was like the sea and that the DMK was like a river and that the river would never mix with the sea.