”உண்மைய சொன்னேன்” பஞ்ச் வைத்து பேசிய ஓபிஎஸ்.. “சின்னம்மா” மீது மதிப்பும் மரியாதையும் உண்டு என பளிச்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து அமைக்கப்பட்டுள்ள விசாரணை ஆணையத்திடம் உண்மையான தகவல்களை கூறியதாகவும், சின்னம்மா மீது தனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் மதிப்பும் மரியாதையும் உண்டு என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் முன்னாள் முதல்வருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டு பின்னர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

அவரது மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக புகார் எழுந்த நிலையில் மரணம் குறித்து விசாரிக்க முன்னாள் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான ஆணையம் அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.

ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் சின்னம்மா என தெளிவாக உச்சரித்த ஓபிஎஸ்.. அதிமுகவில் சலசலப்பு

English summary

AIADMK co-ordinator and former chief minister O. Panneerselvam has said that he has given factual information to the commission of inquiry set up into the death of former chief minister Jayalalithaa and that he personally has value and respect for Chinnamma.